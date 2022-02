L'alberg de Vic acull una quinzena d'ucraïnesos des de diumenge. Es tracta de ciutadans a qui l'inici de la guerra els ha agafat a Catalunya de vacances. És el cas de Yaroslav Barakhov, que amb la seva parella demà ja havien d'agafar el vol de tornada. El jove ha explicat que ara no sap massa què fer, però té clar que tornar és "molt perillós". "El meu cor està amb Ucraïna, però no vull tornar a Ucraïna", ha dit amb pena. Té un germà a Kíev que viu en un pàrquing amb la família per refugiar-se de la situació i la seva mare, que viu al sud del país, no vol deixar casa seva. A banda de la quinzena d'ucraïnesos que han arribat, se n'espera una quinzena més. En total, els albergs catalans preveuen acollir 134 persones en la mateixa situació.

Neguit entre els ciutadans ucraïnesos que des de diumenge es troben a l'alberg de Vic. La majoria estaven de vacances al país i l'inici de la guerra els ha agafat desprevinguts. Yaroslav Barakhov i la seva xicota estaven passant uns dies a Barcelona i la immediatesa dels esdeveniments no els ha permès agafar el vol de tornada a casa que tenien previst per demà 1 de març. Es mostren molt agraïts per l'acollida que els ha brindat la ciutat de Vic i veuen amb incertesa el seu futur més proper. Les comunicacions amb el país d'origen són continuades i han pogut parlar amb els seus familiars, però temen què els pugui passar segons avancin la guerra.

"La situació no és bona", admet Yaroslav Barakhov després de conèixer que els russos han entrat a la seva ciutat, Zaporíjia, al sud del país, i la seva família ha hagut de fugir lluny. Un dels germans viu a Kíev i ha explicat que ell i la seva família han de dormir en un pàrquing, sota terra. "De vegades s'escapa al seu pis i cuina alguna cosa de menjar. Però torna al pàrquing on viuen perquè la situació és molt complicada", ha explicat. Qui també li preocupa és la seva mare, que encara viu a Zaporíjia. Ell li diu que ha de sortir de la ciutat, però ella li respon que allò és casa seva. "On vols que vagi? M'haig de quedar aquí", li respon.

Els seus amics, que ronden la trentena, li expliquen que estan aprenent a fer còctels molotov als seus pàrquings. "El nostre govern està donant armes a la gent amb passaport ucraïnès, perquè no volen que els russos entrin a la ciutat", ha alertat. Yaroslav ha explicat que no vol tornar a Ucraïna de moment, perquè creu que és molt perillós. Malgrat tot, destaca que el seu sentiment és amb els seus compatriotes. Mira amb nostàlgia el fet d'haver sortit del seu país tal com tothom el reconeixia, però d'un moment a l'altre tot ha canviat. "Vull plorar i no puc tornar a casa. Vull fer-ho, però és molt perillós", ha relatat. Aquest jove mai s'hagués imaginat que la vida li fes un tomb així tan ràpid.

Una altra de les ucraïneses de l'alberg és l'Anastasia, una jove que també era de vacances a Catalunya i que ja hauria d'haver tornat al seu país però els van cancel·lar el vol. "Hem quedat encallats aquí", ha explicat. Ella explica que l'únic que poden fer des d'aquí és donar suport als seus parents d'Ucraïna i donar suport als soldats perquè els protegeixin. "Aquí tothom entén com de dolorós és ser aquí mentre la família és a Ucraïna, sense protecció", ha destacat.

L'Anastasia de moment no pensa tornar. "No estic segura que poguéssim ser útils allà", ha dit. I assegura que intentarà fer el millor possible per ser útil des de Catalunya donant suport a la seva gent. "Trobarem la manera", ha assegurat.

Acollir per segona vegada

Des de l'ONG Osona amb els Nens, que des de fa més de 20 anys treballa perquè menors afectats per les radiacions de l'explosió de Txernòbil puguin venir a passar els estius a Catalunya, expliquen que també s'han posat en marxa. El seu portaveu, Pep Pujol, ha explicat que la seva feina ara és de coordinació per posar en contacte les famílies que s'obren a acollir amb persones que en cas que surtin del país necessitaran un lloc on refugiar-se.

"Tenim moltes famílies aquí, que ja havien tingut nanos, i que s'estan preparant per tornar a acollir", ha explicat Pep Pujol. En aquests moments ja saben de deu nois i noies que havien passat els estius a Catalunya que han pogut passar la frontera amb les seves famílies. En total en tenen localitzats una quarantena, molts encara sense poder sortir d'Ucraïna, que podrien arribar amb les seves famílies els propers dies.

134 ucraïnesos als albergs catalans

En total els albergs catalans tenen previst acollir 134 persones, de les quals 96 a Coma-Ruga, 32 a l'alberg de Vic i 6 a Esplugues de Francolí. De moment, n'han acollit 55 a l'alberg de Coma-Ruga i 14 a Vic. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que s'han posat a disposició d'aquests ciutadans per atendre les seves necessitats en aquests primers moments. Si el conflicte s'allarga, hi haurà altres fronts, com les necessitats educatives dels infants que són aquí que caldrà cobrir.

De la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha destacat la capital osonenca com a ciutat d'acollida i ha posat a disposició la ciutat perquè aquests ciutadans puguin passar el tràngol "de la millor manera possible".