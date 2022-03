El Col·legi d'Infermeres ha creat un registre perquè les professionals puguin denunciar agressions tant físiques com psicològiques que pateixen en el desenvolupament de la seva feina. L'objectiu de l'entitat és recollir dades reals, que les afectades se sentin acompanyades i que el col·lectiu pugui demanar l'ajuda psicològica i legal que necessiti. Tot i que no existeixen dades sobre el nombre d'agressions patides per infermeres a la demarcació de Lleida, les agressions patides pel col·lectiu sanitari van baixar un 18% del 2019 al 2020 a l'Estat, a causa de la pandèmia, que va reduir les visites presencials; les patides pel col·lectiu d'infermeria van augmentar un 12,5%.

La presidenta del Col·legi d'Infermeres de Lleida, Mercè Porté, explica que la finalitat del registre és que la infermera "se senti acompanyada" i que les agressions no quedin impunes. "S'ha de denunciar perquè sinó sembla que no existeixi", apunta.

L'Informe bianual d'agressions a professionals del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat va registrar 8.532 agressions a sanitaris el 2020, enfront de les 10.450 registrades el 2019, a escala estatal.

Tot i l'optimisme de les dades globals, els números no han estat igual de positius amb les infermeres. L'Informe de l'Observatori Nacional d'Agressions a Infermeres del Consell General d'Infermeria (CGE) va detectar, el 2020, un 12,5% més d'agressions a infermeres i infermers que l'any anterior. En total 1.657 agressions oficialment reportades, a les quals caldria sumar les que no es van notificar.

Aquesta tendència, que es revela a l'alça, ha disparat les alarmes i en el cas del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) s'ha decidit impulsar el Registre d'agressions. El registre té com a objectiu facilitar a totes les infermeres col·legiades una finestreta única on denunciar qualsevol violència en l'exercici de la professió i facilitar-les el suport integral per recuperar-se, físicament i psicològicament, a més de l'assessorament legal i laboral necessari.

L'habilitació del registre permetrà obtenir informació detallada sobre el tipus i l'abast de les violències patides, tan verbals com amenaces, insults o desqualificacions, com físiques com ara empentes o cops de puny. També permetrà detectar el tipus de centres i serveis amb més índex d'incidències, l'impacte segons la categoria professional i lloc de treball de l'infermer/era agredit, les causes esgrimides per l'agressor/a; o el perfil de la persona agressora i la seva relació –usuari, pacient, familiar– amb l'infermer/era.

Sobre aquesta avaluació de l'augment d'agressions a les infermeres, el COILL en fa una segona lectura. "Ser la força de treball més nombrosa del sistema sanitari –més del 60% dels professionals de la Salut– i la proximitat i accessibilitat –amb usuaris, pacients i familiars– segurament són factors d'exposició a tenir en compte per comprendre el perquè les infermeres pateixen tantes agressions. Però, hi ha altres condicionants que les fan vulnerables, asseguren, com el fet de ser una professió altament feminitzada (el 85% som dones) o els nivells de percepció que té la població sobre la seva autoritat i capacitació.