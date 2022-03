La fiscalia ha decidit que rebaixarà la petició de pena contra la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant de sis a quatre mesos de presó i inhabilitació per desobediència, per no voler contestar a Vox durant el judici del 'procés' al Tribunal Suprem el 2019.

El ministeri públic va demanar l'abril passat mig any de presó i inhabilitació per desobediència greu a l'autoritat, però divendres passat va presentar un nou escrit d'acusació on rebaixa la petició dos mesos, fins als quatre. El document s'ha conegut aquest dimarts a primera hora del matí, just abans de començar el judici contra Reguant al Tribunal Suprem.

"Tornaria a fer exactament el mateix"

La diputada de la CUP ha afirmat just abans d'entrar al Tribunal Suprem que tornaria a fer "exactament el mateix" que en el judici de l'1-O, quan es va negar a respondre les preguntes de Vox. En declaracions als periodistes, Reguant ha defensat el dret a l'objecció de consciència. "Assenyalar el feixisme en el judici de l'1-O és un deure que tenim. Cal desemmascarar el feixisme", ha afegit. La diputada no confia en el Suprem tenint en compte la "històrica connivència entre l'extrema dreta i el poder judicial de l'Estat".

Reguant ha dit que afronta el dia "tranquil·la i convençuda" del que va fer juntament amb Antonio Baños ara fa tres anys. Ha explicat que, per una "sèrie d'irregularitats", la seva defensa demanarà en el judici que arrenca avui la nul·litat i també l'absolució.

La diputada dels anticapitalistes admet que al Tribunal Suprem "rares vegades" hi ha judicis "justos", però ha afegit que posarà sobre la taula tots els elements que porten a pensar que Vox, com a acusació popular, ja marcava com acabaria el judici del procés.

Reguant ha recordat que en el moment del judici de l'1-O ella no era diputada i, per tant, en aquell moment no es va imaginar que s'arribaria un altre cop al Suprem. Tot i això, sí que s'imaginava que hi podrien haver conseqüències legals i jurídiques i, segons ha dit, estava disposada a assumir-les.

D'altra banda, en declaracions a Catalunya Ràdio, Reguant ha admès que és "complicat" que el Suprem no l'inhabiliti, però creu que pot continuar sent diputada fins a noves eleccions. Ja que si la inhabilitació és per sufragi passiu podrà mantenir l'escó aquesta legislatura.

Reguant ha afegit que el seu cas és similar al de l'exdiputat de Podem al Congrés Alberto Rodríguez. I ha recordat que en aquest cas els lletrats de la cambra baixa van considerar que no se li hauria d'haver retirat l'escó.

Tampoc respondrà a la Fiscalia

Segons ha explicat el diputat de la CUP Xavier Pellicer a les portes del Suprem, Reguant tampoc respondrà en el seu judici les preguntes de la Fiscalia, ja que la considera un "apèndix més" de les institucions "impregnades d'un caire antidemocràtic i d'extrema dreta".

Sobre el nou escrit de la Fiscalia, que rebaixa de sis a quatre mesos de presó i inhabilitació, Pellicer creu que hi ha hagut algun "tipus d'acord" entre la sala del Suprem i la Fiscalia per "intentar salvar" la nul·litat "flagrant" del procés. I és que, segons ha apuntat, el cas de Reguant va seguir en un jutjat ordinari tot i comunicar que havia estat elegida diputada del Parlament. Pellicer també ha denunciat que Reguant està rebent una "doble penalització", ja que va ser multada i ara serà jutjada pels mateixos fets.