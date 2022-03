La vista al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per les qüestions prejudicials del jutge Pablo Llarena sobre les euroordres serà el 5 d’abril, segons ha avançat VilaWeb i ha pogut confirmar l’ACN. En aquesta causa hi ha personats els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, a més de Lluís Puig, Anna Gabriel i Marta Rovira. Així mateix, en el cas també hi estan aplaçats l’estat espanyol, representat per l’advocada del Suprem, Andrea Gavela, l’estat de Bèlgica, que s’ha mostrat en desacord amb la posició espanyola, i Romania i Polònia, que fan costat al jutge Llarena.

El març del 2021, arran de la negativa de Bèlgica de lliurar el conseller Lluís Puig, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, va presentar un seguit de qüestions prejudicials sobre fins a on podien arribar les euroordres que afectaven els eurodiputats que havien perdut la immunitat, i en relació als límits judicials per a continuar perseguint la seva detenció. La Gran Sala la presidirà el president del tribunal, Koen Lenaerts, i comptarà també amb catorze jutges més. El ponent designat és el danès Lars Bay Larsen i l’advocat general, el francès Jean Richard de la Tour.