El comitè d'experts per la covid de la Generalitat planteja mantenir la "recomanació" de l'ús de mascareta en interiors en un futur pròxim. Així consta en un document del 23 de febrer, on analitzen la situació de la pandèmia i els possibles escenaris futurs. En situen tres: la covid-19 s'assimila a altres coronavirus i no genera noves onades, es presenta com a epidèmies recurrents amb formes greus en persones vulnerables o bé apareix una nova variant que escapa a la immunitat i dona molts casos greus, com va passar el 2020. Els experts creuen que en les pròximes setmanes o mesos el segon és el més probable. En aquest, recomanen la mascareta tant en interiors com en exteriors quan hi hagi altes concentracions de persones i pels grups d'alt risc.

Agafant aquest escenari com a model, plantegen la necessitat fer una transició des del recompte cas per cas a la integració de les infeccions per SARS-CoV-2 als sistemes de vigilància sentinella d'altres infeccions respiratòries. Per fer-ho efectiu, mencionen la necessitat de millorar la representativitat sociodemogràfica i d'estendre la recollida durant tot l'any i no només durant l'hivern, entre d'altres. Proposen enfortir també altres sistemes ja existents com el de vigilància sindròmic a partir de l'explotació de les dades de l'estació clínica d'atenció primària i dels sistemes de dades dels hospitals per tal de detectar tendències o el de monitoratge microbiològic de les aigües residuals. També plantegen establir un sistema centralitzat de genotipatge i fer un mostreig aleatori de la comunitat a través de tests d'antígens ràpids de manera periòdica. Afirmen que una altra opció és monitorar el volum de trucades al 061 o al 112 i fer un control de les espècies animals que puguin presentar un reservori del virus. Pel que fa a la recerca, els experts creuen que s'ha de facilitar el finançament de col·laboracions que permetin la realització d'estudis epidemiològics i clínics a Catalunya. Cinc mesures per disminuir el risc de transmissió Amb tot, els experts afirmen que l'ús de mesures no farmacològiques i farmacològiques haurien de permetre disminuir el risc de transmissió del virus. Entre les primeres, mencionen l'optimització de la ventilació, promoure la vacunació contra la covid-19 –fomentant la dosi de record i definint grups prioritaris per quan hi hagi vaccins adaptats a les noves variants-, facilitar l'accés als tests diagnòstics i als fàrmacs anti-Covid per a les persones amb risc elevat de malaltia greu i promoure l'ús de mascaretes, facilitant l'accés a les FFP2 per a grups d'alt risc. En l'àmbit sanitari també mencionen algunes mesures com incrementar la capacitat de diagnòstic ràpid, fomentar la coordinació assistencial, instal·lar dispositius per mesures la qualitat de l'aire a urgències i altres àrees, disposar d'un protocol per a la prevenció de brots actualitzar i fer ús de la mascareta per part dels sanitaris en tot moment, entre d'altres. De cara a la ciutadania, els experts afirmen que s'ha d'optimitzar la comunicació sobre els possibles escenaris de futur, establir llindars clars que permetin transmetre amb rigor l'adaptació de les mesures als diferents escenaris i desenvolupar i promoure l'ús de tecnologies de salut digital, entre d'altres.