Unes 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimecres a la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona convocades per la plataforma 'Aturem la guerra' i altres entitats per a rebutjar l'"agressió militar" de Rússia a Ucraïna.

La concentració ha començat sobre les 18 hores i els assistents han alçat pancartes amb lemes com 'No war', 'Putin stop the war', 'Putin go home', 'Avui és Ucraïna, demà pots ser tu' i 'No és guerra, és invasió'.

En declaracions a la premsa, la portaveu de la plataforma 'Aturem la guerra', Anna Villellas, ha expressat la seva solidaritat amb Ucraïna i amb la població russa que s'està mobilitzant contra la invasió, i ha condemnat l'agressió de Rússia.

També ha demanat a la comunitat internacional que "sumi tots els seus esforços" a través de vies diplomàtiques per tal d'aconseguir la retirada de les tropes russes i que es doni una resposta basada en els drets humans, segons ella.

Manifest

En l'escenari situat a la plaça Catalunya de Barcelona, portaveus de les entitats, moviments socials, partits i sindicats convocants han llegit un manifest en el qual han demanat al Govern mecanismes per a un acolliment "digne" i a la Generalitat i als ajuntaments un rol de lideratge en aquest procés.

El document, que ha estat subscrit per 300 entitats, assegura que "no hi ha solució militar possible" al conflicte.

En aquest sentit, s'ha rebutjat "el model de seguretat hegemònic militar mundial, i de l'OTAN en particular", i ha apostat per abordar les causes estructurals de la guerra i evitar prendre mesures que augmentin les tensions del conflicte.

Després de la lectura del manifest han actuat en l'escenari les cantants Maria Arnal i Judit Neddermann, que han interpretat diferents temes, i sobre les 19.15 hores s'ha donat per acabada la concentració.

Entre els assistents estaven la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la vicepresidenta primera de la Mesa de la cambra, Alba Vergés, així com els consellers Josep Gonzàlez-Cambray, Tània Verge i Natàlia Garriga.

També han assistit els diputats del Parlament Francesc de Dalmases (Junts), Jéssica Albiach i Susana Segòvia (comuns), a més del líder de Junts, Jordi Sánchez, i el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros (UGT), entre altres.