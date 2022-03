La portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, sosté que la violència mai ha de ser la via per resoldre cap conflicte, en relació amb la situació a Ucraïna. En aquest sentit, es referma en l’aposta del seu partit per dialogar amb el govern espanyol a la taula de negociació, que indica que serà «aviat» i que el seu partit espera fer «passos endavant significatius».

Com valora el fet de poder recuperar festes com la Fira de l’Aixada?

És molt important que, de mica en mica, tornem a recuperar la normalitat. He pogut fer un tomb per la fira i constatar que la gent tenia ganes de tornar a celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques, que demostra que la ciutat és viva i participativa. Pel desenvolupament local, és essencial recuperar activitats culturals com l’Aixada.

Aquests dies les mirades estan posades en la situació a Ucraïna. Quina és la visió d’ERC?

Es tracta d’un conflicte complex. Des del partit, condemnem la invasió de les tropes russes a Ucraïna. En aquest sentit, exigim l’alto al foc perquè es reprengui la via de la diplomàcia. La violència mai pot solucionar res, cap disputa territorial, ni de poder, sempre s’ha d’apostar per la negociació, per la voluntat de trobar un acord, i en això ens refermem.

De quina forma es plantejarà la propera taula de negociació amb el govern espanyol?

Certament, estem immersos en aquest procés de negociació, que és veritat que encara no ha donat els seus fruits, però no renunciem a continuar-ho intentant. L’última reunió va ser el setembre i creiem que la pròxima serà aviat i, en aquesta ocasió, esperem fer algun pas endavant significatiu, que evidenciï que podem encarrilar una resolució del conflicte, més enllà de la repressió.

Fins al moment, la legislatura s’ha vist marcada per les dissidències entre les forces sobiranistes.

Per avançar cap al camí de la independència, ens fa falta sumar més gent, fer-nos més forts en sectors com l’econòmic o el sindical i aconseguir més aliances internacionals. Assumir les nostres limitacions i constatar que no hi ha una recepta màgica és el primer pas per crear aquesta estratègia consensuada que ens ha de fer guanyar, tenint en compte que en les últimes eleccions vam superar el llindar del 50% del vot independentista.

Tot i això, en les darreres eleccions, la participació va caure fins a un 53%. Quina anàlisi en fa?

Sens dubte, hem d’intentar fer més propera l’administració. És cert que les eleccions de fa un any es van celebrar en un context de pandèmia, i això va dificultar la participació, però és un dels reptes que tenim. Durant el 2017 vam aprendre que quan les institucions i la ciutadania estan en sintonia som més forts i, per tant, hem de treballar per fer polítiques útils i estar al costat de la gent.

Pel que fa a la Catalunya Central, el seu partit es planteja obrir la consulta dels Jocs Olímpics al Berguedà o al Solsonès?

El que està sobre la taula és que voti la ciutadania de l’Alt Pirineu perquè és on més es viurà l’impacte dels Jocs Olímpics, en el cas que Catalunya els aculli. Tot i això, estem buscant la manera perquè la resta de comarques de l’entorn també se sentin escoltades. Més enllà dels Jocs, sabem que cal donar resposta al dèficit en infraestructures i connectivitat de les zones menys poblades i, en aquest sentit, volem impulsar un pla estratègic per desenvolupar els entorns més rurals.

Un dels temes que preocupa a la pagesia és que els projectes per instal·lar energies renovables afectin el camp.

Des de la conselleria d’acció climàtica, es considera la necessitat de fer compatible la transició energètica al territori amb les explotacions agràries. Per aquest motiu, l’últim decret que va fer la Generalitat sobre la implantació de les renovables té la vocació d’apostar pels projectes petits, molt més participats i propers amb la realitat de cada zona, fins i tot donant lloc a comunitats energètiques locals, lluny dels grans oligopolis que inverteixen en grans extensions de plaques solars o fotovoltaiques i que poden perjudicar el territori.

En relació amb aquest tema, està a favor que ICL faci un gran camp solar a la cara sud del Cogulló, malgrat la sentència que demana la desaparició del runam?

Des d’ERC continuem exigint la retirada del runam i defensem que la instal·lació de plaques solars al Cogulló no canviï els compromisos de l’empresa. En aquest sentit, és important que el municipi també es pugui beneficiar de l’empresa i que el projecte sigui compartit entre empreses i municipi.

Una de les reivindicacions històriques de la zona és el desdoblament de la C-55 i la millora del servei de Rodalies. Quina és la proposta d’ERC?

A l’hora d’analitzar les casuístiques d’aquesta zona, veiem que en termes d’infraestructures no estem on hauríem d’estar, al contrari, estem molt lluny. Hi ha la necessitat de modernitzar algunes de les vies més històriques, i a vegades també més insegures. En aquest sentit, reivindiquem el fet de poder recuperar de forma completa la gestió de Rodalies i destinar-hi una inversió més gran. De fet, és un dels temes que ens agradaria portar a la taula de les reunions bilaterals entre Generalitat i Estat. Ara, s’ha començat a fer un grup de treball i esperem que, en els mesos vinents, hi puguin haver avenços per fer un salt qualitatiu cap endavant.