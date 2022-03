El Departament d'Interior i sindicats dels Mossos d'Esquadra han signat un acord que recull diverses mesures per millorar les condicions laborals al cos, com un increment del 17,6% del complement de l'hora nocturna. També han acordat establir un torn nocturn voluntari per fer compatible la prestació del servei amb l'exempció de treballar de nit a partir dels 55 anys. Altres mesures són substituir el val de roba de paisà per una indemnització que s'abonarà a la nòmina i regular la classificació dels llocs de treball de comandament per poder planificar les necessitats de plantilla de cada categoria amb l'objectiu de completar-ne el desplegament el 2026. Algunes de les mesures de l'acord responen a llargues reivindicacions dels sindicats.

La signatura ha estat rubricada aquest dijous pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i els representants dels sindicats SAP, SPC, SME, SEGCAT, SAME i CATME (escala bàsica), SEIME i SEI (escala intermèdia), SICME (escales executiva i superior) i AFITCME (escala de suport).

Entre les mesures que recull l'acord hi ha l'increment de l'import del complement per cada hora nocturna treballada, que passa de 2,95 euros a 3,47 euros. L'objectiu és compensar les condicions de penositat que suposa treballar de nit. L'augment, que obeeix a l'aplicació de l'increment del 0,3% addicional del 2020, s'aplicarà amb efectes retroactius a 1 de gener de 2020. La mesura suposa un increment del pressupost anual de 2.239.235 euros, que s'afegeixen als 1.709.644 anuals que s'havien destinat a la millora d’aquest complement de nocturnitat amb l'acord del 2020.

Per generalitzar l'exempció de nocturnitat a partir dels 55 anys, es configura un torn de nits voluntari, que s’autoritzarà a un màxim del 50% del nombre d'exempts i de reduccions de jornada en torn nocturn. Aquest torn s'estableix per un màxim d'un any, prorrogable per un altre si no hi ha més voluntaris.

Per primera vegada es regula la classificació dels llocs de treball de comandament. D'aquesta manera, Interior incorpora la distribució per categories a la planificació de l'assoliment del nou llindar de 22.006 efectius pactat a la Junta de Seguretat de Catalunya. També inclou la voluntat del treballador com a element a tenir en compte en l'assignació del torn de treball i incpora el teletreball en l'escala de suport com a mesura orientada a afavorir la conciliació.

Interior i sindicats han acordat la substitució del val de roba de paisà, fins ara lliurat físicament, per una indemnització que s'abonarà directament a la nòmina. Aquest canvi resoldrà les dificultats que plantejava l'anterior model quant a la diferent disponibilitat de botigues de vestuari masculí i femení associades al val de roba.