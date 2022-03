Els Bombers han detectat des del mes de desembre errors en l'aparell que indica quant aire li queda a un efectiu, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts d'Interior. La primera anomalia es va veure en dos equips d'un dels models concrets que utilitzen els Bombers. El manòmetre s'omplia d'humitat i es podia arribar a congelar, de forma que no marcava correctament la quantitat d'aire que li queda a un bomber. El director general de Protecció i Extinció d'Incendis, Joan Delort, ha destituït aquesta setmana el cap del Servei Tècnic de Bombers per la gestió d'aquest problema. Mentre s'estudia com solucionar la crisi, s'ha avisat perquè els efectius utilitzin altres mètodes alternatius que puguin suplir aquesta errada.

Quan al desembre es van detectar aquests dos errors es va retirar un lot de nous equips d'aquest primer model, però després es va comprovar que també hi havia anomalies en l'altre model. No s'ha trobat de moment quin pot ser l'error en el manòmetre i s'estan estudiant altres parts de l'equip, com ara els compressors que omplen les ampolles. De fet, aquesta és la hipòtesi més plausible de l'origen de l'error. Ja s'ha adquirit la màquina que permet revisar els compressors. Dels 3.000 equips que hi ha, s'han detectat problemes en unes desenes. Mentre es fa tot aquest procediment, s'ha alertat tots els parcs de bombers i s'ha fet formació per avisar d'aquesta incidència. Els Bombers hauran d'estar més atents al sistema d'alarma que s'activa quan falta aire i al mateix temps que porten els seus companys a l'interior d'un incendi. El càrrec destituït és un dels investigats pels contractes a l'empresa Iturri. És la persona que havia de determinar quins passos calia seguir per encarar la solució d'aquest problema. La direcció general va detectar que hi va haver certa paràlisi entre el mes de gener i febrer. Les mateixes fonts descarten que la mort del bomber a Vilanova i la Geltrú el 17 de juny tingués cap relació amb aquest problema. En aquell cas la causa va ser un seguit d'errades humanes, també de la pròpia víctima.