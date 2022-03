Els sindicats més representatius de l'escola concertada, USOC, UGT i CCOO, han convocat vaga per als dies 15 i 16 de març, segons un comunicat fet públic aquest divendres. Denuncien l'actitud "immobilista" i la manca de diàleg del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, davant de temes com la modificació del currículum o el calendari escolar. Aquesta declaració per part del sector arriba tres dies després que sindicats educatius anunciessin que convocaran vaga els dies 15, 16, 17, 29 i 30 d'aquest mes.

Entre les diferents exigències que plantegen els centres concertats hi ha la retirada de l'ordre de calendari escolar i la retirada del decret de currículum de l'educació bàsica. Sobre el requeriment del C2 entre el professorat, exigeixen "diàleg". Amb aquestes i altres premisses demanen una "negociació real" amb el Departament i, de no fer-ho, avisen que demanen la dimissió del conseller. També exigeixen un increment de la inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir les ràtios estructurals i mínimes de concertació per al manteniment de l'ocupació i cap tancament de grups. Gonzàlez-Cambray respon amb la jubilació parcial A banda, entre altres reclamaven la negociació d'un nou acord de plantilles que desenvolupi la LEC, l'establiment immediat de la jubilació parcial al sector, qüestió que ha quedat resolta minuts després de convocar-se aquesta vaga. El conseller ha anunciat que els docents de l'escola concertada es podran tornar a jubilar parcialment als 62 anys. D'aquesta manera, els professors recuperen una mesura que van perdre arran de les retallades. Amb relació a l'anunci, el conseller ha dit que respecten el dret a vaga, "com no pot ser d'altra manera", però aclareix que "en menys d'un any ja hem donat resposta a demandes històriques". Sobre l'avançament del curs escolar, Cambray ha apuntat que "encara som a temps de millorar la proposta": "Ara hem de consensuar amb tothom com acabem aterrant aquesta decisió pel proper curs". En l'àmbit concret de l'educació especial, sol·liciten que s'estableixi una dotació de personal d'infermeria, eliminar la discriminació entre categories professionals i una regulació urgent dels recursos dels centres. En els darrers anys, assenyalen, han instat el Departament a negociar els problemes "estructurals" que afecten els professionals de la concertada i afirmen no han obtingut cap resposta positiva. "Estem esgotats per la situació general del sistema educatiu en aquest temps de pandèmia i perquè estan duent a terme la seva feina amb unes plantilles notablement inferiors a la dels centres públics", apunten.