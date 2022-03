La Plataforma Stop JJOO ha organitzat diferents xerrades a la demarcació d'Osca amb l'objectiu de traslladar informacions sobre la candidatura olímpica, explicar com s'estan organitzant a Catalunya i "teixir aliances" de cara a construir un "front comú" per aturar el projecte. Segons han explicat des de l'entitat en un comunicat, s'han fet actes a Osca, Sabiñánigo i Montsó, organitzats per la CNT i Ràdio Espiritrompa i en els quals també hi han participat membres de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, d'Aqueras Montañas i de l'antiga plataforma contra la Expo Zaragoza 2008. També s'han intercanviat posicionaments amb diversos col·lectius, càrrecs electes locals i persones a títol individual.

Des d’Stop JJOO han molt positivament la feina i les aliances que s'han començat a forjar amb la voluntat d'aturar els Jocs Olímpics d'hivern del Pirineu i per "construir una alternativa per aquestes comarques capaç d'anar més enllà del turisme", segons han expressat al comunicat. En aquest sentit, asseguren que, gràcies a les sinergies creades aquests dies, diverses organitzacions aragoneses acordaran unir esforços i treballar de manera coordinada amb la plataforma.