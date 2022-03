La UGT de Catalunya ha iniciat aquest dimarts els actes de commemoració d'un 8-M, Dia de les Dones, marcat pel conflicte a Ucraïna. "Avui és un dia per estar al costat de les dones d'Ucraïna ja que la guerra és un altre exemple del món masclista: els homes al front i les dones a l'exili amb els fills i avis", ha assenyalat el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. "Això no hauria de ser així. Les famílies haurien d'estar juntes i que no hi hagués guerra, però la història es repeteix, desgraciadament", ha continuat Ros, que ha parlat també d'un 8-M que ha vist reduïda la bretxa salarial "gràcies a la pujada de l'SMI" i ha insistit a reclamar que les lleis en matèria d'igualtat siguin "obligatòries" a les empreses.

"Aquest 8-M tenim una bona i una mala notícia. La bona notícia és que després de molts anys la bretxa salarial s'ha reduït un punt i mig escaig", ha valorat el secretari general de la UGT de Catalunya. "Però la mala notícia és que això no ha estat perquè les empreses s'han tornat bones de sobte en matèria d'igualtat, sinó per l'increment del Salari Mínim Interprofessional", ha volgut deixar clar Ros. "És la demostració fefaent que cal que les lleis, en matèria d'igualtat, obliguin. Si només orienten o recomanen, no es compleixen", ha reconegut el secretari general de la UGT de Catalunya, que considera primordial una modificació de la llei d'igualtat que forci a reduir la bretxa salarial i qualsevol discriminació als llocs de treball.

"Un exemple clar el tenim a ajuntaments, Parlament i Congrés, on es compleix la llei d'igualtat perquè hi obliga la composició de llistes. Fins i tot els 'matxitos fatxitos' de Vox", ha ironitzat Ros. "Per tant, hem d'aconseguir que hi hagi una obligació que les empreses masclistes i que discriminen ho deixin de fer. I això només es pot fer modificant la llei d'igualtat", ha insistit el secretari general de la UGT de Catalunya. El sindicat ha aprofitat el 8-M per presentar l'informe 'Dones i mercat laboral: 10 punts a millorar' i la nova guia de llenguatge inclusiu i no sexista: 'Igualtat, també en el llenguatge'. "Les dones tenen una taxa d'ocupació 10 punts per sota dels homes, representen el 58% dels aturats i són un exemple de la inestabilitat en el mercat laboral", ha enumerat la secretària d'Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya, Eva Gajardo.

"La bretxa salarial es manté en el 20,63% entre homes i dones, i això significa uns 500 euros menys de mitjana", ha recordat Gajardo, que ha apuntat directament a la conciliació laboral i familiar com un dels grans handicaps de les dones. "El 92% de les dones agafa excedència per tenir cura del seu fill o filla, una xifra que és només del 7% en el cas dels homes. Ha de canviar molt el mercat de treball, però també la vida fora de la feina", ha conclòs la secretària d'Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya.