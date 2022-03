El conseller de Salut, Josep M. Argimon, veuria amb bons ulls que es decidís una retirada massiva de les mascaretes als interiors després del Consell Interterritorial de Salut i de la Conferència de Presidents previstes aquesta setmana.

El conseller creu que hi ha situacions "urgents" com la de les escoles i lamenta que no hagi aflorat la fórmula proposada pel Govern de fer una retirada gradual. A hores d'ara, diu Argimon, el que cal és "començar a normalitzar". Justifica aquesta posició, també, per "l'embat" de la crisi d'Ucraïna: "Tot el que vindrà serà una cosa tant o més grossa que la pandèmia i el millor és normalitzar les nostres vides". El conseller recorda que "si les coses no van bé" sempre hi ha temps de fer "passes enrere".