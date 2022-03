14.399.822 euros. És el cost de les llicències per edat al Parlament des del 2009, que han gaudit 55 persones, i que va destapar l''Ara'. La xifra l'ha donat la presidenta de la cambra, Laura Borràs, durant la seva compareixença d'aquest divendres, per fer balanç del primer any de legislatura. Ara encara queda pendent de tancar la negociació de les conseqüències de la decisió d'eliminar les llicències per edat amb els treballadors i treballadores que encara no la gaudeixen però que la tenen concedida en les condicions aprovades el 21 de desembre de 2021. D'altra banda, Borràs ha refermat la seva "confiança" en la secretària general del Parlament, Esther Andreu, tot i la retirada de l'escó de Pau Juvillà (CUP).

Borràs ha remarcat que ara és "més conscient" de les "limitacions" de la cambra, però també del paper que ha de jugar el Parlament per "definir l'horitzó nacional del país". La presidenta del Parlament ha culpat la "repressió" de l'Estat de la pèrdua de l'escó de Juvillà, i també dels "precedents" del cas de l'expresident Quim Torra (2020). Borràs va designar Andreu com a secretària general, junt amb un equip nou, per rellevar l'anterior grup liderat per Xavier Muro. Va ser Andreu qui, de fet, va ordenar la retirada de l'acta de Juvillà. Borràs, però, ha expressat el seu "suport" i ha refermat que hi manté la "confiança". Després de llegir la compareixença, Borràs ha acceptat finalment 5 preguntes dels i les periodistes, després de la insistència de la premsa.