L'aturada indefinida de transportistes convocada per una organització del sector ha provocat retencions de camions a punts com la Zona Franca de Barcelona i el Port de Tarragona (Tarragonès) per l'acció d'alguns piquets.

La Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport, que reuneix transportistes autònoms, han convocat vaga a partir d'aquest dilluns per demanar millores en el sector i protestar contra l'augment dels costos, sobretot dels combustibles, que s'han elevat especialment per la guerra d'Ucraïna. Vaga de transport: Hi ha risc de desproveïment als supermercats? De moment, s'han vist piquets a l'accés a la Zona Franca de Barcelona i a l'A-27, a l'entrada al Port de Tarragona per l'Eix Transversal, segons han informat diferents fonts del sector. L'aturada, que està convocada a escala estatal, no té el suport de les grans empreses ni els sindicats. Entre les reivindicacions dels transportistes autònoms destaquen també les millores en el procés de contractació de les empreses del transport i canvis en les funcions de descàrrega o seguretat a les àrees de descans.