Els transportistes van començar a informar aquest diumenge a la nit els conductors que passaven per la frontera a la Jonquera de la vaga que havia de començar a la mitjanit per protestar contra la delicada situació laboral en la qual asseguren que es troben. Els transportistes explicaven com els afecta la pujada dels preus del combustible derivada de la guerra a Ucraïna i la precarietat de les seves condicions laborals.

Vaga de transport: Hi ha risc de desproveïment als supermercats? Així, aquests treballadors, que asseguren que compten amb el suport del sector tot i l’oposició de les grans empreses, van informar els conductors les seves propostes i els reiteraven la seva petició al Govern de negociar mesures que els permetin compensar la situació a la qual s'enfronten. Si aquestes peticions són escoltades, deien, aturaran la vaga indefinida que tanta incertesa està generant.