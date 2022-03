El PSC ha demanat al president del Govern, Pere Aragonès, que parli amb el president de l'Aragó, Javier Lambán, per "desencallar" la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha assenyalat que el que importa és que es constitueixi la candidatura, ja que és "una gran oportunitat per a Catalunya". Preguntada per si correspondria a Lambán fer el primer pas, pel fet que va suspendre la reunió amb Aragonès al gener, Moret ha dit que fixar qui ha de fer el primer pas és "relatiu". D'altra banda, els socialistes també han lamentat que la vaga educativa que comença dimarts és "fruit del no diàleg" del conseller d'Educació, Josep Cambray. I han demanat "diàleg" per resoldre el conflicte: "Això baixarà la tensió".

Sobre els JJOO d'hivern, els socialistes no contemplen cap modificació del marc legal de consultes. I és que creuen que la consulta que vol organitzar el Govern "respon a una falta d'entesa" entre ERC i JxCat. Moret ha celebrat que, finalment, el president del Govern assistís a la Conferència de Presidents a La Palma aquest cap de setmana. Considera que no s'hauria entès que la cadira de Catalunya quedés buida i, a més, ha emmarcat la seva presència en "la normalització de les relacions dels governs". Aragonès "ha exercit les seves responsabilitats i ha anat on havia d'anar", ha opinat. Sobre la possibilitat que la taula de diàleg acordi un reconeixement sobre la llengua catalana com a gest de confiança, segons va publicar 'Nació Digital', el PSC valora que "qualsevol punt de partida és fantàstic". "Si comença pel consens lingüístic, doncs perfecte", ha afegit. La dirigent socialista s'ha mostrat convençuda que la taula entre governs es convocarà "pròximament".