La Generalitat ha fet una crida als sindicats de la comunitat educativa i el sector de l'ensenyament perquè seguin a negociar per a evitar que la vaga que ha començat aquest dimarts duri quatre dies més, tal com està prevista. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha reclamat als representants sindicals que "tornin a la taula de negociació" de la que assegura que fa setmanes que se'n desentenen, i que deixin de costat una aturada laboral que, segons el criteri del Govern, està "perjudicant" especialment els alumnes de les escoles. Amb tot, Plaja no ha plantejat en cap moment, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la possibilitat d'aturar les reformes previstes pel Govern.

Tot i admetre que els contactes amb els sindicats de l'ensenyament "s'han tingut en tot moment i s'han de continuar tenint", Plaja ha assegurat que "el Govern no s'ha aixecat mai de la taula de negociació i els sindicats fa més d'un mes que han oblidat aquest espai". "Demanem que tornin, que seguin a negociar. El Govern vol dialogar per a intentar que els cinc dies de vaga acabin sent menys", ha explicat la portaveu, tot afegint que des de l'executiu també pretenen "seguir avançant en la millora de les condicions laborals del professorat".

Els alumnes, els més afectats

Per al Govern, la vaga que s'ha iniciat aquests dimarts té una primera conseqüència i no apunta precisament a les intencions de l'executiu amb les seves reformes. "Els principals perjudicats tornen a ser els més petits, i ja ho han sigut prou", ha dit, referint-se al que han hagut de patir els alumnes en els dos cursos passats per la pandèmia.

Plaja ha explicat que des de l'executiu es té el "màxim respecte per les reivindicacions laborals i el dret a vaga" dels mestres i professors, i ha reiterat "l'admiració" que tenen per la comunitat educativa i per com ha desenvolupat la seva feina en els darrers anys tot i les dificultats afegides. A més, ha assegurat que són conscients "que estan cansats físicament i emocionalment", però ha matisat que "ara que es veu el final de la pandèmia, el que cal és tirar endavant les transformacions necessàries i urgents" que planteja el Govern, reiterant així la intenció de l'executiu de fer les reformes plantejades.

"El que costa d'entendre i el que el Govern no pot compartir és que la resposta a les reformes necessàries sigui una aturada de cinc dies, que recau sobre els infants i joves del país", ha sentenciat.