L'ús de la mascareta i una menor socialització durant la pandèmia de la covid-19 han fet augmentar un 20% el nombre de primeres consultes per problemes en el desenvolupament de la parla dels infants. Així ho constaten els pediatres i els logopedes d'HM Hospitales, grup format per 42 centres assistencials. Segons l'anàlisi feta, els menors d'entre 2 i 5 anys són els més afectats per alteracions en la fonètica i dificultats d'expressió. "L'ús de la mascareta està impedint que els petits que es troben immersos en ple procés evolutiu de la parla puguin imitar els moviments dels llavis i dels sons que escolten", afirma la doctora Sita Pastor, del Servei de Logopèdia i Teràpia miofuncional de l'Hospital HM Nens de Barcelona.

Pastor recorda que el procés evolutiu de la parla finalitza als 4 anys i per això veu "lògic" que la majoria de les consultes que atenen sigui precisament de famílies amb infants d'entre 2 i 5 anys.

Segons la mateixa doctora, els professionals s'estan trobant amb problemes a l'àrea del llenguatge i l'expressió com la dislàlia –dificultats de pronunciació-, la construcció de paraules i la creació d'oracions, fets que dificulten la comprensió lectora.

Tanmateix, la mascareta no és l'única causa d'aquesta problemàtica. També hi té molt a veure la falta de socialització. La responsable del Servei de Logopèdia de l'Hospital Universitario HM Torrelodones, Mónica Navarro, afirma que "la interacció menor amb altres nens i adults aliens a la bombolla de convivència ha reduït notablement la pressió social, és a dir, la necessitat de parlar i comunicar-se".

Un 50% més de disfonia entre adults

Els nens, però, no són els únics que s'estan veient afectats per l'ús de la mascareta. D'acord amb els professionals, s'ha experimentat al voltant d'un 50% més de casos de disfonia -la pèrdua del timbre habitual- entre els professionals que utilitzen la veu com a eina de treball, com per exemple professors, monitors, teleoperadors o recepcionistes. Les causes principals d'aquesta irregularitat són nòduls o pòlips, que s'han de tractar adequadament per evitar complicacions posteriors.

Navarro indica que és un trastorn que repercuteix molt en el dia a dia de les persones que el pateixen i apunta que la majoria han d'agafar la baixa laboral. Tant en el cas dels nens com en el dels adults, els problemes derivats de l'ús de la mascareta no són greus i es poden solucionar amb el suport del logopeda i la realització d’una teràpia adequada.