L'exconsellera de Salut Alba Vergés ha defensat en seu parlamentària aquest dimecres la contractació d'emergència a la qual va recórrer el seu Departament durant la pandèmia. En una compareixença sol·licitada pels 'comuns' davant la comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, Vergés ha recordat que la contractació d'emergència és una eina "perfectament legal" que es va utilitzar "davant d'una situació excepcional". "Era un dels instruments que havíem de fer servir", ha indicat. A més, ha negat irregularitats, ja que ha remarcat que l'informe de la Sindicatura de Comptes que analitza la contractació administrativa derivada de la pandèmia "en cap cas apunta a irregularitats, sinó a errors administratius o humans que s'han corregit".

La llavors màxima responsable de Salut també ha subratllat que altres administracions locals o de l'Estat també van optar per aquest tipus de contractació. "Hi havia riscos? És clar, però el risc més gran era no fer res, no actuar", ha afegit.

Vergés ha explicat que a l'inici de la pandèmia, arran del primer cas de covid-19 registrat a Catalunya, es va activar una central de compres compartides per recórrer a proveïdors que no necessàriament eren els habituals. Calia proveir, ha remarcat, els centres sanitaris i els seus professionals de tot el material necessari, com ara mascaretes, respiradors i EPI i alhora activar un sistema de rastreig de contactes o fer possible incorporar al sistema professionals jubilats o estudiants, entre altres.

Des d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego ha reconegut que calia flexibilitzar els procediments de contractació, però ha exclamat que això no pot justificar saltar-se els "mínims controls que garanteixin el bon ús dels recursos", un extrem que Vergés ha negat referint-se precisament a la "fiscalització" que n'ha fet la Sindicatura de Comptes, que en l'informe examina més de 6.000 contractes de tot l'àmbit de contractació de l'administració.

Diversos grups de l'oposició s'han referit durant la comissió a dos expedients recollits en l'informe de la Sindicatura de Comptes: el 69, sobre l'adquisició de respiradors adjudicada a una empresa estrangera, i el 199, referent al contracte adjudicat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per al seguiment de contactes positius.

Sobre el primer, Vergés ha negat que s'hagi "estafat" al Departament de Salut, com s'ha preguntat Gallego, si bé ha reconegut que hi va haver una 'alerta' sobre les característiques de l'empresa amb la qual s'havia contractat la compra de material, fet que vol dir que els mecanismes de la Generalitat "funcionen". També ha aclarit que el contracte no s'arriba a esgotar perquè es normalitza el mercat i es pot recórrer a proveïdors habituals. Per això, ha explicat, passa dels 60 milions d'euros inicials previstos a 35 milions.

Amb relació al contracte del SEM a Ferroser per al servei de seguiment de contactes de positius mitjançant 'scouts', Vergés ha acceptat que tot i que l'increment de professionals s'havia de calcular setmanalment mitjançant un algoritme a partir de les dades facilitades pel Departament de Salut, en la pràctica, l'empresa va consensuar el dimensionament de gestors de contactes amb el SEM de forma periòdica valorant altres factors.

"S'intenta aplicar una fórmula de càlcul que després es veu que anem regulant setmana a setmana", ha dit l'exconsellera, que ha posat en relleu que el servei va començar amb 180 rastrejadors i va arribar als 779 el gener del 2021.