El Tribunal de Comptes ha admès una denúncia de Societat Civil Catalana (SCC) contra 11 exmembres del Govern per una suposada malversació de fons públics per a la preparació del referèndum de l'1-O i l'acció exterior duta a terme per la Generalitat. Calculen que es va destinar més de 5,3 milions d'euros a aquestes causes, i per això demanen 3,3 milions d'euros a l'expresident Carles Puigdemont, 2,5 milions d'euros a l'exvicepresident Oriol Junqueras i 1,8 al també expresident Artur Mas. També inclouen a la causa als exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté i Lluís Puig.

A partir d’ara s’obre un termini de 20 dies perquè la Fiscalia decideixi si s’adhereix o no a la causa i, en cas que ho faci, formuli la seva petició. El Tribunal de Comptes també emplaça els 11 demandats que responguin en el mateix període de temps. A la denúncia de l'entitat els acusen d'utilitzar locals públics "per a la consulta il·legal", de fer despeses de difusió i infraestructures digitals per a promoure el referèndum, de l'encàrrec de paperetes, pagaments a observadors i contractes a "lobbies per a la promoció de la causa independentista".