Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, ha negat que hagi demanat el reconeixement d'una Catalunya independent en les seves reunions internacionals. En un article que publica 'La Vanguardia', Puigdemont ha explicat que el seu objectiu era i és "ampliar el coneixement internacional de la realitat del conflicte". A més, l'expresident ha volgut deixar clar que mai s'ha reunit amb un exdirigent o representant de la Federació de Rússia. "M'he trobat amb persones de diferents continents. Des de caps d'estat fins a diputats de països africans on violen els drets humans de manera sistemàtica passant per banquers de països candidats a la UE", ha dit.

Sota el títol 'Catalunya i el reconeixement internacional', Puigdemont afirma que en totes les trobades s'ha parlat del procés d'independència i de la situació de Catalunya. I ha admès que el reconeixement internacional és un dels objectius fixats per culminar el procés d'independència. "Per reconèixer, primer t'han de conèixer", ha argumentat.

Després de la polèmica per les informacions que apunten a les relacions entre l'entorn de Puigdemont i russos, l'expresident ha afirmat que tot el que surti de l'esquema de les reunions que ell ha explicat és "pura fantasia i especulació". Puigdemont no fa referència a les paraules del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ni a la seva rectificació per les formes i no pels fons, i ha denunciat "l'interès de manipular per obtenir l'objectiu de desacreditar o atacar la reputació del moviment independentista".

També ha defensat el cap de la seva oficina, Josep Maria Alay, a qui s'ha referit com a "acadèmic brillant i coneixedor profund de diverses regions del món, particularment d'Àsia, i que parla i entén més de deu llengües". "Sé que aquest tipus de suports causen urticària a aquells que ens voldrien mediocres, adotzenats i acomplexats", ha afegit.

Així mateix, defensa que l'independentisme no s'ha de tancar en ell mateix i no ha de renunciar a tenir "tants contactes internacionals com sigui possible". "No som una regió, no som una mera comunitat autònoma. Som una nació i les nacions procuren tenir veu en el món i procuren tenir coneixement de tots els conflictes i interessos que estan en joc al món", ha conclòs.