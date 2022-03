El Departament d'Educació ha anunciat canvis en l'esborrany que havia presentat sobre els nous currículums d'educació bàsica que s'han d'aplicar en els cursos imparells el curs vinent. Un d'aquests canvis és la retirada del concepte 'en procés d'assoliment' que havia generat molta controvèrsia. Aquest anunci arriba tres dies després de l'inici de la vaga de docents, que ha provocat mobilitzacions a diversos punts del territori, com és el cas de Manresa.

Així, es mantindrà el 'no assoliment' en l'avaluació ja que es reconeix que fins que tothom interioritzi l'ensenyament competencial és "més informatiu", segons la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora. Un altre de canvis és la reducció d'hores de gestió autònoma de les sis inicialment plantejades a quatre. Educació ha rebut 850 propostes de canvis i defensa que s'ha donat resposta a la majoria.

Cambray podria reunir-se amb el comitè de vaga abans del 29 de març

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, s'ha compromès a reunir-se amb el comitè de vaga dels docents que es manifesten abans del 29 de març, segons ha assegurat la CUP. En declaracions a l'ACN, el diputat cupaire Carles Riera ha explicat que s'han reunit aquest matí amb el conseller al Departament davant la situació "d'enrocament" i "bloqueig" que denuncien que hi ha al Govern.

Just aquest dijous la CUP es va oferir com a mediadora. Riera ha celebrat el compromís "ferm i efectiu" de Cambray per reunir-se amb el comitè de vaga i ha explicat que s'ha acordat que l'ordre del dia de la trobada es basarà en la carta sindical que recull el marc negociador consensuat pel comitè.