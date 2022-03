El Centre de Recepció, Acollida i Derivació de desplaçats ucraïnesos (CREADE) de Fira de Montjuïc, a Barcelona, que ha engegat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat i Migracions amb el suport de la Creu Roja, va obrir les portes ahir i va atendre els primers refugiats.

Atès que només era possible ser atès amb cita prèvia i, segons els usuaris, hi havia algunes dificultats per aconseguir-la, molts dels centenars d’ucraïnesos que va acudir-hi aquest primer dia hauran de tornar quan aconsegueixin hora, un pas del qual els va informar a les portes del CREADE un servei de voluntaris en llengua ucraïnesa.

Així mateix, la Creu Roja va atendre els que no tenien altres opcions d’allotjament durant la tramitació de la seva protecció temporal i els va derivar a llocs com hotels, servei que l’organització ja fa dies que ofereix en llocs com l’estació de Sants.

El de Barcelona és el tercer centre d’aquest tipus que obre en menys d’una setmana a Espanya, després dels de Pozuelo de Alarcón i Alacant, per centralitzar l’atenció als refugiats ucraïnesos. El de CREADE atendrà la ciutadania ucraïnesa desplaçada pel conflicte bèl·lic per documentar-la i que puguin obtenir de forma àgil la resolució de Protecció Temporal que dona accés al permís de residència, treball i altres drets socials per un període d’un any, ampliable a tres. Per a això, el Ministeri ha habilitat un call center que opera des d’ahir i que permet aconseguir cita i obtenir informació en general, tant en espanyol com en ucraïnès, a través del 91 047 44 44 per sol·licitar la cita prèvia i obtenir tot tipus d’informació.

El centre de Barcelona, amb personal del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, així com de la Creu Roja, permetrà obtenir els permisos de residència i treball en menys de 24 hores. Quan ja funcioni a ple rendiment, es gestionarà la protecció internacional de 08.00 a 20.00 hores, si bé estarà obert 24 hores per a emergències. Els que obtinguin la protecció internacional passaran a tenir un NIE amb foto de carnet i empremta digital.

D’altra banda, el centre disposarà d’un espai perquè la Creu Roja pugui atendre qui ho necessita. L’Ajuntament de Barcelona també ha posat a la disposició dels refugiats els seus espais i serveis habitacionals d’emergència i d’acollida. Concretament, amb un equip de mig centenar de persones entre voluntaris i tècnics, es dona suport psicosocial, atenció a la infància, atenció social, logística, manutenció, acompanyament i hi ha un cap d’equip per torn.

Tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona tindran un espai informatiu al centre per coordinar-se en el dispositiu d’acollida, ja que molts refugiats ucraïnesos requeriran atenció o tindran unes necessitats la competència de les quals correspon a aquestes administracions, com l’escolarització dels nens o necessitats sanitàries.

Aquest centre no és de pernoctació, van emfatitzar els seus resposanbles, si bé disposarà de 200 llits l’ús dels quals no va destinat a l’acollida sinó al descans, ja que la idea és que les persones que necessitin acollida siguin derivades de la forma més àgil pels circuits que ofereixen les diferents administracions. Així mateix, hi haurà zona de menjador, infermeria i ludoteca, especialment destinada als menors.

A primera hora d’ahir, quan encara hi havia qui desconeixia que era necessària una cita prèvia, es van formar unes quantes cues davant del pavelló número 7 de la Fira. La resta del dia hi va haver un degoteig continu de persones però sense aglomeracions.

Entre les primeres a apropar-se al CREADE, la jove Iryna i la seva germana Olha, que van explicar a Efe que s’havien anat a la Fira per intentar demanar hora allà mateix perquè ningú els contestava al telèfon i que després de parlar amb els voluntaris havien decidit que hi tornaran dilluns amb tota la documentació per poder sol·licitar la protecció. «És una mica complicat. Fa diversos dies que vaig a les comissaries per fer els tràmits i al final em van dir que potser era millor venir aquí a preguntar», va explicar.

Des que va esclatar el conflicte, la Diana, que ha acabat aquest any un mòdul superior i espera homologar la seva formació per anar a la universitat a Barcelona, forma part de diversos grups de voluntaris que a través de xarxes socials ajuden refugiats a tramitar els seus permisos i aconseguir llocs on dormir fins a regularitzar la seva situació.