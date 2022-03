Un grup de sis manifestants ha irromput aquest dimecres al ple del Parlament durant la sessió de control al Govern. "Només sou uns vividors" o "el poble no us dona la paraula per a falses taules de diàleg" són algunes de les pancartes amb missatges contra la classe política que han mostrat els manifestants, que han entrat des de la zona reservada per al públic fins al faristol de l'hemicicle. La presidenta de la cambra, Laura Borràs, els ha demanat que marxessin, però en veure que no abandonaven l'espai, ha optat per suspendre la sessió durant dos minuts. Borràs ha baixat a parlar amb els manifestants, que han abandonat l'hemicicle moments després i el ple ha continuat amb normalitat.

Els activistes estaven convidats per tres grups parlamentaris -ERC, JxCat i CUP-, després que portessin setmanes protestant a les portes del Parlament. Ara bé, la decisió de baixar a l'hemicicle ha estat dels mateixos manifestants, tal com han explicat.