Milers d'estudiants i docents es manifesten aquest migdia pel centre de Barcelona en defensa del català i contra la sentència del 25% de castellà a les aules. La marxa és l'acte central a Barcelona de la vaga convocada per aquest dimecres pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), USTEC, COS i Intersindical. Els manifestants han iniciat la marxa a la plaça d'Urquinaona encapçalats per una pancarta amb el lema 'La pública és en català' i cantant lemes com 'La seva sentència, la nostra lluita' o 'Ahir, avui i demà, escola en català'. Els sindicats exigeixen al Departament d'Educació que assumeixi responsabilitats i que garanteixi la immersió a l'escola.

Prop d'un miler de manifestants a Tarragona

La convocatòria s'ha fet en el marc d'una jornada de vaga als centres educatius i a la concentració de Tarragona principalment hi han assistit professorat i alumnat de secundària. La marxa ha començat a la plaça Imperial Tarraco i ha anat fins a la porta dels serveis territorials d'Educació. En un manifest, els sindicats han criticat la "submissió del Govern" a l'Estat per "acceptar" un 25% a les aules. La manifestació estava encapçalada per una pancarta on s'hi podia llegir 'La pública és en català'.

Unes 2.000 persones a Girona

La manifestació en defensa del català a l'escola ha reunit unes 2.000 persones als carrers de Girona. La marxa, amb sortida i arribada a la plaça de Pompeu Fabra, ha recorregut alguns dels punts més cèntrics de la ciutat. La portaveu d'USTEC, Glòria Polls, ha assegurat que la mobilització estava convocada en contra de la sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà a les aules, però també contra el Departament d'Educació per la falta de polítiques que garanteixin la immersió lingüística. Durant el recorregut de la protesta, alguns manifestants han cremat una còpia de la sentència del TSJC davant de la subdelegació del govern espanyol a Girona.

A Lleida 250 persones exigeixen "blindar" el model d'immersió lingüística

Unes 250 persones s'han manifestat aquest dimecres a Lleida per rebutjar la sentència del TSJC. La mobilització s'emmarca en la jornada de vaga en l'àmbit educatiu i universitari contra aquesta sentència i per reivindicar "una escola pública de qualitat i íntegrament en català" i "blindar" el model d'immersió lingüística. La manifestació ha sortit passats dos quarts d'una del migdia de la plaça Víctor Siurana i, després de recórrer el centre de Lleida, ha arribat davant dels jutjats, on s'han llegit els manifestos i s'ha cremat una bandera espanyola. Al vespre també hi ha convocades concentracions davant dels ajuntaments del país contra la sentència.