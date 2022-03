Salut començarà a aplicar a partir de dilluns la nova estratègia estatal davant de la covid-19, que implica deixar de comptar els casos un a un i eliminar l'aïllament de les persones asimptomàtiques o símptomes lleus. El nou protocol estableix que les proves de diagnòstic davant de símptomes de la covid es facin només en persones majors de 60 anys, immunodeprimides o embarassades, en entorns sanitaris o en residències, i en casos que requereixin ingrés.

Les baixes laborals només es realitzaran amb criteris clínics -a grans trets, quan els símptomes impedeixin anar a treballar-, si bé es manté un aïllament d'almenys 5 dies en els entorns vulnerables, com residències. Les proves d'autodiagnòstic no es consideraran per confirmar una infecció.