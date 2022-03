Ciutadans ha denunciat aquest dilluns el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, i quatre càrrecs més d'Educació a la Fiscalia per l'incompliment de la sentència del 25% de castellà. Després que divendres expirés el termini de dos mesos per aplicar la resolució, el partit liberal considera que hi ha un delicte de prevaricació perquè la conselleria "ha impartit instruccions i consignes" per "evitar" el seu compliment. En concret, la denúncia també implica a la Secretaria General del Departament d'Educació, l'Assessoria Jurídica, la Inspecció i la Subdirecció General de Plurilingüisme. El president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també ha atribuït "responsabilitats" al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El partit ja havia avisat que, si no es complia la sentència, es recorreria a la justícia i així ho ha fet aquest dilluns. A més, Carrizosa ha avisat que per ara només s'està incorrent en prevaricació, però en el moment que una part implicada demani l'execució de la sentència i aquesta no s'acati, el Departament d'Educació també estarà incorrent en desobediència. Carrizosa torna a demanar la dimissió de Cambray "L'actitud de Cambray és intolerable", ha dit Carrizosa. En aquesta línia, el líder de Ciutadans ha tornat a demanar la dimissió del conseller d'Educació. "Que marxi, per higienitzar la política catalana", ha defensat Carrizosa. "Té vagues conocades, l'ensenyament potes enlaire, i a sobre no compleix les lleis i és un covard", ha afegit. El partit liberal ha recalcat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, també té "responsabilitat política" de tot plegat. Ara bé, no l'han inclòs en la denúncia, segons han explicat, perquè no és directament responsable jurídic. La modificació de la llei de política lingüística, una "enganyifa absoluta" Carrizosa ha assegurat que part de la responsabilitat de l'incompliment de la sentència també és del líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, ja que el partit forma part de l'acord per modificar la llei de política lingüística. El president de Ciutadans ha qualificat la modificació d'"enganyifa absoluta" cap a la comunitat educativa i ha criticat que la Generalitat hagi traslladat "covardament" la responsabilitat a les escoles perquè redactin els seus projectes lingüístics. La denúncia de Ciutadans arriba després que divendres acabés el termini de dos mesos per aplicar la sentència que obliga els centres educatius a impartir un 25% de les classes en castellà i que el Tribunal Suprem va declarar ferma. El mateix dia el Departament d'Educació va enviar una comunicació al TSJC on explicava que, com a resposta, havia impulsat la proposició per modificar la llei de política lingüística i el decret sobre el règim lingüístic a l'escola, que establirà que el català i el castellà "estaran contemplades" en el projectes lingüístics.