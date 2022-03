Els sindicats mantenen la vaga fixada per aquest dimarts i dimecres després de titllar d’engany les quatre sessions de mediació que s’han fet al departament de Treball amb Educació. Així, lamenten que les posicions continuen d’allò més allunyades i denuncien la “incapacitat negociadora” de la conselleria encapçalada pel Josep González Cambray, de qui demanen la dimissió com a màxim responsable.

El departament, per contra, defensa que ha fet “els moviments necessaris” i sosté que no es poden atendre les demandes dels sindicats “totes i al mateix temps” pel seu elevat cost econòmic. També demanen als representants que acudeixin a la mesa sectorial prevista per aquest dijous.