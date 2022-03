El Govern ha posat en marxa una nova web centralitzar tota la informació relacionada amb la guerra d’Ucraïna. Es tracta del portal ‘Catalunya amb Ucraïna’, que ofereix contingut de tots els àmbits i s’actualitza diàriament amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat. També està disponible en ucraïnès i en anglès. La pàgina se centra en diversos apartats: informació bàsica relacionada amb l’arribada a Catalunya, una guia d’acollida per donar resposta als dubtes dels ens locals sobre l’arribada de persones refugiades als municipis, mesures extraordinàries per mitigar els efectes de la guerra a Ucraïna per a les empreses catalanes que hi tenen presència comercial, així com un apartat de preguntes freqüents.

D’altra banda, hi ha un apartat de col·laboració i solidaritat amb informació sobre com enviar ajuda econòmica, com acollir famílies o infants que arriben, i com oferir feina. Paral·lelament, aquesta setmana es repartirà un tríptic informatiu arreu del territori que conté un codi QR que enllaça al web i les vies de contacte dels serveis essencials que han de conèixer les persones refugiades. A més, s'ha habilitat el telèfon 900 500 912, que atén les consultes de la ciutadania, també en llengua ucraïnesa.