L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha començat a avaluar la vacuna d'Hipra contra la covid-19. En un comunicat, el regulador europeu apunta que inicia ja l'estudi dels resultats preliminars de les proves de laboratori i clíniques en adults, que apunten que la vacuna és "efectiva" contra el virus i les seves variants, inclosa l'òmicron.

"L'EMA avaluarà les dades disponibles per decidir si els beneficis són superiors als riscos", assegura el regulador europeu, que diu que ara per ara no pot estimar quan es pronunciarà sobre l'autorització del vaccí.