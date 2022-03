La pandèmia de la covid ha fet tornar a Catalunya les polítiques de caritat en l’atenció social en lloc d’avançar cap a una intervenció transformadora, va considerar el president de la patronal social La Confederació, Joan Segarra.

En una entrevista a Efe, Joan Segarra va afirmar que a Catalunya «fan falta polítiques socials transformadores, que els polítics les creïn i les impulsin, amb compromisos, amb finançament, perquè les bones paraules no alimenten». Segarra va coincidir amb altres portaveus del Tercer Sector Social de Catalunya que les promeses del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de rescat social per a les persones vulnerables s’han «incomplert», i, abans, també les del president Quim Torra.

Els pressupostos d’aquest 2022 són una clara evidència d’aquesta situació, segons el seu parer: «Ni un euro -va dir- per a l’increment de les tarifes socials», per la qual cosa va sol·licitar fa dies una entrevista amb Aragonès i els consellers implicats per abordar el tema, que ara com ara no té calendari. A la congelació del finançament dels serveis d’atenció a les persones en el pressupost de Catalunya s’hi suma la de l’any passat, i això també afecta les condicions laborals dels treballadors del sector, uns 100.400, majoritàriament dones. «Com a organització empresarial sense ànim de lucre que participa en les taules de negociació de vuit convenis col·lectius d’aplicació en el sector social, La Confederació sosté que sense la millora dels preus públics dels serveis és inviable negociar les millores que reclamen les treballadores i els sindicats», va indicar.

Aquesta patronal ha demanat al Govern «trencar amb el greuge comparatiu amb la funció pública i que s’equiparin els salaris dels professionals». Així, Segarra va posar com a exemple que un educador social que treballa en un centre de protecció a la infància de gestió directa de la Generalitat cobra un 32% més que un que fa les mateixes funcions en un de titularitat pública però de gestió indirecta o concertada, a través d’una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre.