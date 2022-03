Els docents han tornat al carrer en el quart dels cinc dies de vaga convocats aquest març contra la política del Departament d'Educació. La marxa, convocada a Barcelona, ha començat als Jardinets de Gràcia i tenen previst arribar a la seu del Departament d'Educació, a la Via Augusta.

La nova jornada d'aturada se celebra després que aquest dilluns finalitzés la mediació amb la conselleria sense acords. Els sindicats acusen Educació de no voler revertir les retallades i el Departament assegura que hi té voluntat però que no es pot fer tot de cop pel cost econòmic que comporta. A la jornada d'aquest dimarts s'hi han sumat les treballadores del 0-3 que reclamen més recursos.