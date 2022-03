Els docents tanquen aquest dimecres cinc dies de vaga contra la política educativa del Departament d'Educació. Ho fan amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha sortit des de plaça Universitat i que té previst arribar a Sant Jaume. Els manifestants tornen a cantar proclames en contra del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, de qui demanen la dimissió o el cessament. A més, els sindicats han afirmat que només es presentaran a la mesa sectorial d'aquest dijous si Educació els fa una bona proposta per negociar. Aquest dijous, s'ha produït també una concentració davant d'Educació per reclamar el desplegament efectiu del decret d'inclusiva.

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat a l'inici de la manifestació que la conselleria d'Educació no té "cap voluntat de cedir" en les demandes dels sindicats i ha avisat que les mobilitzacions seguiran "si no hi ha cap acostament". En relació amb mesa sectorial de dijous, ha avançat que han demanat al Departament que els porti una proposta que reculli alguns punts per revertir de cara al curs vinent les retallades. "Encara esperem bona voluntat per part del Departament, però si no rebem aquesta proposta ja hem informat que no assistirem a la mesa", ha indicat en declaracions als mitjans.

Bernat Pèlach, portaveu de la Intersindical, ha afegit que la mateixa mediació feta per Treball va apuntar que no tenia sentit continuar amb les converses perquè no hi havia avenços. En aquest sentit, Pèlach ha assegurat que no té sentit continuar parlant si no hi ha una voluntat "real" de revertir retallades a curt termini. "La situació crítica és ara, i és ara que calen solucions", ha dit.

En una línia similar s'han pronunciat els portaveus de la resta de sindicats educatius, que han assenyalat que algunes de les propostes fetes per Educació fins ara plantejaven canvis de cara a finals de legislatura o per a la següent o fins i tot n'incloïen alguns que ja estaven previstos abans que comencessin les mobilitzacions de la comunitat educativa. Exigeixen mesures com ara parlar del currículum, el decret de plantilles o el calendari escolar.

Per a les organitzacions sindicals, les concentracions dels darrers dies han estat "històriques" i continuaran si no hi ha cap moviment per part d'Educació. Amb tot, els sindicats no s'han referit a noves dates concretes de vaga.

Entre les proclames que s'han pogut escoltar aquest dimecres durant el recorregut des de la plaça Universitat fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona una de les quals ha sonat més ha estat: "No són cinc dies de vacances, sí que són deu anys de retallades". També han reiterat la petició de dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

Entrada a la seu d'ERC

Preguntada per la manifestació de desenes de persones a la seu d'ERC a Barcelona, al carrer Calàbria, Iolanda Segura ha afirmat que es tracta d'un piquet que s'ha concentrat a la seu del partit "per iniciativa popular". Segons ella, això no els incomoda ja que "no s'han fet destrosses" i es trasllada la responsabilitat al Govern.