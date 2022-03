El PP de Catalunya es prepara per a una sacsejada interna una vegada Alberto Núñez Feijóo sigui president del partit, amb un congrés regional a l’horitzó i amb la incògnita de qui encapçalarà, arribat el moment, les llistes a l’Ajuntament de Barcelona, les Corts i la Generalitat.

Diverses fonts consultades per Efe indiquen que el primer repte en relació amb Catalunya que haurà d’afrontar el nou president del PP serà la designació d’un candidat a l’alcaldia de Barcelona que substitueixi l’empresari Josep Bou, actual portaveu del grup municipal. Sense un nom que destaqui en les travesses, les mateixes fonts consideren que l’arribada de Feijóo pot funcionar com a revulsiu i sumar nous actors «més potents» a la partida.

A curt termini, el dirigent gallec també haurà de triar els caps de llista per Girona i Tarragona (on es perfila l’actual portaveu José Luis Martín), mentre que a la Paeria de Lleida es dona per fet que repetirà Xavi Palau.

En paral·lel a la confecció de les candidatures municipals, la nova cúpula nacional haurà de negociar amb la direcció catalana que pilota Alejandro Fernández els tempos que haurà de seguir per reflotar el partit a Catalunya, que passa per hores baixes després de quedar-se amb només tres escons al Parlament. La sortida de Pablo Casado, i sobretot la de Teodoro García Egea, han suposat un baló d’oxigen per a Fernández, a qui l’anterior direcció nacional i part del partit a Catalunya responsabilitzen de l’últim desastre electoral. Encara que la seva continuïtat no està assegurada, fonts autonòmiques i estatals coincideixen que Fernández pot ara «negociar» les condicions del seu eventual relleu com a president del PPC i apunten que el seu futur podria passar per convertir-se en cap de llista per Barcelona al Congrés -una responsabilitat que el 2019 va assumir Cayetana Álvarez de Toledo- o saltar a Europa.

Aquesta serà la segona gran decisió que haurà de prendre Feijóo: apostar per un canvi de lideratge a Catalunya al congrés regional previst per a novembre o esperar a un escenari més favorable que li permeti moure diferents peces? La segona de les opcions, la d’esperar un temps, és la que algunes fonts consideren més factible perquè li permetria encaixar els moviments amb el calendari electoral, que actualment té com a properes cites les municipals de maig de 2023, les generals a finals d’aquest mateix any -si no s’avancen-, les europees el 2024 i les catalanes el 2025.

Un dels noms que juga en tots els camps hipotètics és el de Dolors Montserrat, a qui alguns veterans del partit situen com a propera presidenta del partit a Catalunya, encara que d’altres fonts qüestionen que ella vulgui deixar el Parlament Europeu. En cas que Fernández fes el salt al Congrés i l’exministra de Sanitat no fos candidata a les europees el 2024 i tornés a Catalunya, Montserrat tindria pràcticament un any per projectar-se com a candidata a la Generalitat.

Un altre dels factors que poden marcar el futur del PP a Catalunya, és l’eventual retorn a la primera línia de persones que els últims anys s’havien allunyat, com per exemple Enric Millo.