El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, nega que la proposició per modificar la Llei de Política Lingüística obri la porta al castellà com a llengua vehicular a l'escola. A més, està "convençut" que s'arribarà a un acord amb JxCat després que aquest grup demanés congelar l'acord amb el PSC-Units, ERC i En Comú Podem. Segons ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio, la reforma "en absolut" posa en risc la immersió lingüística. Per contra, representa un consens "polític, social i pedagògic" al voltant de la idea que l'aprenentatge "no va de percentatges". Segons Cambray, tampoc no invalida el decret sobre el règim lingüístic a l'escola i ha assegurat que els cursos vinents hi haurà més català a les escoles que ara.

El conseller ha remarcat que el decret té com a objectiu refermar el model d'escola catalana i donar protecció jurídica als projectes lingüístics de cada centre, que s'hauran d'avaluar cada any. En aquest sentit, ha recordat que el que diuen els projectes lingüístics és el que ha de passar dins d'una aula i que, per tant, "un mestre no pot triar la llengua en què fa la classe". Tampoc poden fer-ho ara, ha matisat, però des de la inspecció educativa es revisarà que es compleixin aquests projectes. Sobre les jornades de vaga dels darrers dies i la manca d'acord amb els sindicats, Cambray ha assenyalat que "no es pot fer tot alhora" i ha insistit que de les 14 reclamacions que han fet a Educació es dona resposta a 10 dins de la legislatura. També ha tornat a tancar la porta a la moratòria per aplicar el canvi de calendari escolar i ha defensat la gestió feta respecte a aquest punt. "Hem de ser capaços d'anar desplegant les mesures que són bones per l'alumnat", ha conclòs. El conseller descarta dimitir i ha afirmat que continuarà treballant sense deixar-se "intimidar". Segons ha expressat, els sindicats no s'han presentat a les darreres quatre meses, però s'ha mostrat convençut que sí que ho faran a la que hi ha convocada aquest dilluns.