El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha revocat la resolució en la que un jutge va deixar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a un pas de judici per "abusar" del seu càrrec en adjudicar presumptament contractes a dit a un amic des de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Així ho ha acordat la sala civil i penal de l'alt tribunal català en una interlocutòria en la qual estima el recurs interposat per Borràs després que el jutge del TSJC Josep Seguí acordés el passat 14 de març donar per finalitzada la instrucció, en considerar la presidenta del Parlament que havia sofert "indefensió" perquè no havia tingut prou temps per estudiar l'última documentació aportada en la causa.

A més de revocar la resolució del jutge instructor, la sala civil i penal de l'alt tribunal català dona ara quinze dies de termini a la presidenta del Parlament perquè insti al magistrat al qui cregui convenient en el marc d'aquesta causa, en l'exercici del seu dret de defensa.