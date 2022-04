El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha proposat Lorena Roldán com a nova portaveu del partit, segons ha pogut confirmar l'ACN. L'exmembre de Ciutadans incrementarà, així, el seu pes a la formació conservadora, en el marc de la nova etapa que viu el partit en l'àmbit estatal amb el nomenament del gallec Alberto Núñez Feijóo com a president. La diputada del PP haurà de ser nomenada formalment per un comitè de direcció del partit, que previsiblement se celebrarà dilluns vinent.