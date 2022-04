Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) han convocat una vaga general a Correus entre l'1 i el 3 de juny per denunciar "la caòtica gestió" que viu l'empresa, presidida per Juan Manuel Serrano. "Correus està molt a prop de la fallida tècnica i la ruïna econòmica, amb un abandonament del servei públic i una pèrdua de qualitat sense precedents", denuncien els sindicats en un comunicat publicat aquest dimecres. Coincidint amb l'inici de la vaga, CCOO i la UGT també han anunciat que l'1 de juny faran una manifestació fins al Congrés dels Diputats per reclamar "més implicació" per part del govern espanyol en aquesta situació.

Segons els sindicats, l'actual president de la companyia està apostant per un model de negoci que "condemna a Correus a ser un operador de paqueteria logística i de càrrega de mercaderies, on el negoci pur i dur és més important que el servei postal públic a la ciutadania". A més, denuncien que l'empresa acumula centenars de milions d'euros en pèrdues malgrat el creixement del sector de la paqueteria en l'àmbit global. En matèria laboral, lamenten que al grup s'estigui imposant un model de "contractació brossa", amb un 25% de les jornades a temps parcial i amb la pèrdua de 7.000 llocs de treball en els últims anys. En aquest sentit, els sindicats insten al govern espanyol a "replantejar el futur de Correus" partint d'un model "de servei públic, modern, competitiu, eficaç i eficient i amb finançament suficient i inversions que en garanteixin la viabilitat".