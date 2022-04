PSC (34-39) i ERC (33-38) tornarien a repetir un empat tècnic en unes eleccions al Parlament, segons l'últim Baròmetre d'Opinió Pública del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Junts mantindria la tercera posició amb una forquilla entre 23 i 28 diputats, per sota dels 32 escons obtinguts a les últimes eleccions del 14 de febrer del 2021. Vox (9-12), CUP (8-11) i ECP (6-10) mantindrien aproximadament la representació actual amb poques variacions mentre que PPC passaria dels 3 diputats a 6-8. En canvi, Ciutadans cauria en l'última posició i, fins i tot, podria quedar fora del Parlament ja que se li atribueix una forquilla d'entre 0 i 4 escons.

El 60% dels catalans aposta per una via pactada per resoldre el conflicte

El mateix baròmetre també apunta que el 60% dels catalans són partidaris de la via pactada per resoldre el conflicte. Una xifra que inclou el 30% que vol la independència i el 30% que vol la unitat d'Espanya. En canvi, l'11% dels enquestats és partidari de la independència unilateral i un 9% és partidari de la unitat d'Espanya i que no hi hagi negociació. Pel que fa al suport a la independència, és manté en primera posició els del 'no' amb un 48% i el 44% s'hi manifesta a favor. Segons el director del CEO, Jordi Muñoz, hi ha un "estancament i estabilitat" d'aquestes posicions des de l'estiu del 2019. L'enquesta s'ha fet a 2.000 persones entre l'1 i el 28 de març.