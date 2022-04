Un 71,3% d'independentistes catalans participarien d'accions pacífiques de desobediència civil per aconseguir la independència de Catalunya, segons una enquesta del Catalonia Global Institute elaborada pel Gesop. L'estudi detalla que la voluntat de participar en un moviment de desobediència civil no violent per la independència és majoritari en tots els grups demogràfics, si bé hi ha diferències entre partits. Els votants de la CUP són els més partidaris de la desobediència (86%), seguits dels de Junts per Catalunya (72,9%) i Esquerra Republicana (60%). Per grups d'edat, els joves són els més favorables a la desobediència –fins a 5 punts per sobre de la mitjana-. Així mateix, les dones són lleugerament menys proclius a voler participar-hi.

L'enquesta del Catalonia Global Institute es va fer a finals de gener a una mostra segmentada territorialment de 1.603 persones. Als enquestats no se'ls va donar una definició prèvia de 'desobediència', sinó que directament se'ls va preguntar: "Estaria vostè disposat a participar en un moviment de desobediència civil pacífic per aconseguir la independència?".