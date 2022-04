Els advocats de la Generalitat defensen a Junts en el recurs presentat contra la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz de no deixar-los exercir l'acusació particular en el 'cas Triacom' en el qual s'investiga el suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica (CDC) a través de la productora audiovisual del mateix nom. Aquest procés és una derivada del 'cas 3%' de pagament de comissions a canvi de serveis i obres públiques. A l'escrit, al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Regió7, l'Executiu català afirma que el partit fundat per Carles Puigdemont es va presentar en solitari a les últimes eleccions a Catalunya i que com a tal, forma part del govern de coalició, però al·lega que és «erroni» que sigui l’«hereu» de CDC.

El representant de la Generalitat desvincula també Junts del PDeCat, que en el cas 3% té la condició d'investigat, ja que són dos partits diferents que es van presentar a les eleccions per separat, a la vegada que deixa clar que "cap dels membres" de l'actual Executiu català tenen vinculació amb ell. Per demostrar la falta de vinculació entre les dues formacions polítiques, porta a coalició l'acord de la junta electoral que va denegar a Junts el 2021 els drets derivats de l'ordenament electoral i va resoldre que eren del PDeCat. Rebutja, per tant, l'inexistent "coalició" entre els dos partits, en al·lusió a un argument del fiscal sobre que a Junts per Catalunya està present el PDeCat.