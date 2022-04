Saldos en bancs duplicats en només dos anys, pagaments d'habitatges sense hipoteca i ingressos de diners d’empreses subvencionades i relacionades amb la Diputació de Barcelona on va ocupar el càrrec de director de relacions internacionals. Tot això apareix en un informe de la Guàrdia Civil sobre Jordi Castells Masanes, en l’actualitat subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, en el qual apunta a un «possible increment patrimonial il·lícit» i ingressos sospitosos, segons la documentació a què ha tingut accés EL PERIÓDICO DE CATALUNYA del mateix grup editorial que Regió7. Castells va ser detingut el maig del 2018 en una macrooperació policial per presumpta corrupció en entitat provincial en l’època de CiU.

L’atestat ha sigut entregat al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona que investiga la suposada desviació de fons de la Diputació de Barcelona en l’època de CiU a diverses entitats, entre les quals algunes de l’òrbita sobiranista, com Catmon, i presumpte finançament del procés. Arran dels manaments del jutge Joaquín Aguirre a 23 bancs i de la informació aportada per l’Agència Tributària, la Guàrdia Civil ha descobert que Jordi Castells va adquirir el 2013 un immoble i una plaça d’aparcament a la capital catalana per un import de 295.000 euros sense haver sol·licitat una hipoteca, més enllà «del que sembla ser» un préstec de la seva mare de 100.000 euros ingressat en un compte del qual es van pagar 270.000 euros mitjançant un xec per a la compra de l'habitatge. Els agents precisen que no s’han localitzat apunts bancaris que acreditin la devolució dels diners a la seva mare.