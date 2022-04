El Síndic de Greuges ha demanat conèixer els motius pels quals la Generalitat de Catalunya només considera afectada la ciutadania de l'Alt Pirineu i l'Aran i no d’altres territoris, com el Ripollès, Berguedà i Solsonès, i com això es conjuga amb el dret a la igualtat entre els ciutadans en un comunicat. També va demanar informació sobre quina serà la mostra poblacional amb dret de vot en la pretesa consulta, i els mecanismes establerts pel Govern per garantir informació suficient sobre el projecte a tots els potencials votants.

El Síndic de Greuges, a banda, suggereix al Govern de la Generalitat que estudiï la possibilitat d'incloure el Barcelonès entre els territoris a consultar sobre la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern, ja que considera que la comarca també està implicada com a seu de les proves esportives de gel. Així ho recull un comunicat en el qual el Síndic també proposa revisar la data prevista per part del Govern per a les consultes, el 24 de juliol, per evitar que coincideixi amb el període de vacances d'estiu. A més, insta a publicar "sense demora" la informació actualitzada sobre el projecte de candidatura segons l'acord aprovat pel COE i, en concret, tota la informació referent a la proposta esportiva, com ara les disciplines, estadis esportius i intervencions i inversions necessàries previstes. A banda, també exigeix informació sobre l'impacte econòmic, en infraestructures i ambiental i social en el territori. A principis del mes de febrer el Síndic va obrir una actuació d'ofici per estudiar els criteris utilitzats en la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, i va demanar informació al Departament de Presidència de la Generalitat, que encara no ha contestat a la petició.