La Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH) ha engegat una campanya pel sí de cara a la consulta per la candidatura dels JJOO d'Hivern, que se celebrarà el 24 de juliol. La FCEH ha creat un vídeo promocional que ha començat a difondre a través de les xarxes socials amb el lema ‘Els esportistes diem sí’ en què hi surten diversos esportistes com l’esquiador alpí Quim Salarich, que assegura que per ell seria un “somni” veure els JJOO a casa”.

També hi apareix l’esquiadora Judit Lluent i l’atleta paralímpic Pol Makuri, que diu que li faria especial il·lusió “poder apropar a tothom la diversitat funcional”. Entre els clubs que s’han sumat a la campanya hi ha la Molina, el Palau de Gel Puigcerdà, Intercerdanya i Baqueira Beret.