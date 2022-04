El mossèn del Baix Segre, Pau Fecheta, va decidir el maig de 2020, a causa de la pandèmia, retransmetre fragments de l'evangeli per Internet per arribar als seus feligresos. Va començar a gravar-los des de les seves parròquies (Seròs, Aitona, Massalcoreig i la Granja d'Escarp) i després va ampliar el cercle. Dos anys després, ha arribat a gravar des d'un centenar de parròquies de la diòcesi de Lleida. Són vídeos d'uns 10 minuts que penja cada divendres al YouTube i el diumenge ho envia per WhatsApp a grups que té de feligresos. "Vaig dir que ho faria mentre calgués dur mascareta i sembla que ja estan a punt de treure-la", recorda el mossèn, que celebra que el final d'aquesta iniciativa coincideixi amb la Quaresma.

A la diòcesi de Lleida hi ha 125 parròquies i el mossèn Pau Fecheta ha gravar fragments de l'evangeli des de 96 d'elles, a més de des de 8 capelles o ermites. Una de les últimes, l'ermita de la Mare de Déu de Grenyana, a Lleida. "Molts feligresos m'agraeixen les gravacions i molts em pregunten on són algunes de les parròquies perquè les volen anar a visitar. També em comenten que en aquella parròquia s'han casat o que és la del seu poble i això em fa molt feliç", explica.

Fecheta explica que ha gravat fragments de l'evangeli des de gairebé totes les parròquies de la diòcesi de Lleida. Té unes 120 gravacions penjades a Internet. "He anat a totes on es fa culte però m'ha faltat alguna del Pont de Suert, per exemple, on ja no es fa missa", diu. De les més petites on ha gravat, recorda, hi ha Perves (Alta Ribagorça) i de les més grans, la Catedral de Lleida o la parròquia de les Borges Blanques.

Pau Fecheta és nascut a Romania i fa nou anys que és a Lleida. És mossèn de les parròquies d'Aitona, Seròs, Massalcoreig i la Granja d'Escarp, al Baix Segre. Quan va començar la pandèmia retransmetia les misses dels dissabtes a la tarda i les de diumenge pel Facebook de la parròquia d'Aitona, mentre van estar tancades del tot. Quan es van començar a obrir, va decidir gravar cada dia l'evangeli i un comentari a les seves parròquies. Després, amb les esglésies obertes al 30%, va decidir seguir i fer-ho almenys una vegada a la setmana i ampliar-ho a totes les esglésies de la diòcesi, fins i tot quan es van relaxar les restriccions.

"És una manera de fer arribar l'evangeli a les persones que no poden venir a missa o que encara tenen por de participar-hi", explica. A més, destaca, són vídeos de 10 minuts que són "fàcils de veure" ja que "no duren el mateix que una missa".

El mossèn del Baix Segre, amb 39 anys, és el tercer més jove de la diocèsi de Lleida però tot i això reconeix que es va haver "d'actualitzar una mica" perquè "no sabia com fer-ho al començament". Ara, però, fins i tot s'ha comprat un micròfon, perquè el so sigui millor i no hi hagi reverberació, i també un focus, per il·luminar millor l'escena.