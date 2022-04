El telèfon del president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser infectat pel sistema israelià de ciberespionatge Pegasus, segons detalla aquest dilluns 'The New Yorker' a partir de dades d'una investigació de l'organització Citizen Lab, un grup d'experts en ciberseguretat de la Universitat de Toronto. Segons la publicació, més de seixanta telèfons de polítics, advocats i activistes catalans han estat intervinguts amb aquest programa, entre els quals cita col·laboradors de l'expresident Carles Puigdemont, com el seu advocat Gonzalo Boye o Joan Matamala, en el seu últim cas amb un altre programa. També revelen que el telèfon de l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé va ser infectat per Pegasus.

Per escoltar converses i llegir missatges

El programa Pegasus, dissenyat per la companyia israeliana NSO, permet escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla, revisar l'historial de navegació i, fins i tot, activar per control remot la càmera i el micròfon dels mòbils. Aquest és un programa que suposadament només poden adquirir governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme.

En aquest sentit, la investigació de Citizen Lab "suggereix" que el govern espanyol ha utilitzat Pegasus i el propi fundador de l'aplicació admet que l'ús de la tecnologia per part d'Espanya és "legítima". En qualsevol cas, l'espionatge a l'independentisme català a través d'aquesta tecnologia seria "el més gran documentat", segons 'The New Yorker'..

Entre les víctimes que s'identifiquen hi ha, a més del president de la Generalitat, tres eurodiputats catalans. Un d'ells és el republicà Jordi Solé, a qui haurien espiat el juny de 2020, les setmanes prèvies a la seva incorporació al Parlament Europeu en substitució d'Oriol Junqueras, el mes següent.

"Van prendre el control i provablement hi van ser durant hores. Descarregant, escoltant i gravant", explica a 'The New Yorker' un especialista en seguretat digital amb qui havia contactat pel propi Solé després de rebre missatges sospitosos que li arribaven per whatsapp o sms, presumptament de contactes coneguts.

Boye, atacat fins a divuit vegades el 2020

També l'advocat Gonzalo Boye, lletrat de l'expresident Carles Puigdemont, va rebre fins a divuit atacs entre març i octubre de 2020 a través de missatges de text "disfressats" d'actualitzacions de Twitter. D'aquests atacs, en almenys un cas el programa va aconseguir accedir al seu dispositiu.

Uns mesos més tard, el febrer de 2021, Citizen Lab va identificar una altra infecció a l'ordinador portàtil d'un altre dels col·laboradors de Puigdemont, Joan Matamala. En total, aquest empresari va ser atacat fins a setze vegades, segons relata el reportatge publicat aquest dilluns per 'The New Yorker'.