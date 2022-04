L'ús de mascaretes a les aules de primària i secundària de Catalunya deixarà de ser obligatori aquest dimarts. Serà abans que el Consell de Ministres aprovi la fi de l'obligació de les mascaretes en espais interiors, excepte en centres sanitaris i transport públic, mesura que entrarà en vigor a tot l'Estat dimecres.

L'últim dia de classe abans de Setmana Santa, els consellers Josep Gonzàlez-Cambray i Josep Maria Argimon van enviar una carta a tots els centres educatius catalans per anunciar-los que la mesura, tot i el decret espanyol, entraria en vigor abans a les escoles catalanes. Salut publicarà al DOGC la matinada de dilluns a dimarts la resolució per flexibilitzar l'ús de les mascaretes entre els alumnes de primària i secundària.

A les escoles dimarts, però a la feina i als interiors, dimecres

A partir de dimecres, la mascareta deixarà de ser obligatòria als espais interiors a tot l'Estat, amb l'excepció dels transport públics, els centres sanitaris i les farmàcies. Els serveis de prevenció de salut laboral de les empreses també poden determinar-ne l'ús obligatori als seus recintes tancats.

Crida a continuar fent un ús "responsable" de la mascareta"

Més enllà dels llocs on continuarà sent necessària, Argimon també va alertar que se n'haurà de fer un ús "responsable", per exemple quan es produeixin aglomeracions. El conseller reconeix que la retirada de les mascaretes pot comportar un cert repunt de casos però no espera que sigui molt elevat. En tot cas, ha recordat que mai han descartat que s'hagin de fer passes enrere i per això podria ser que en algun moment tornés a ser obligatori portar la mascareta en interiors, si la situació epidemiològica així ho aconsella.

Ha estat obligatòria des del maig del 2020

Just a l'inici de la pandèmia els experts no es posaven d'acord si l'ús de mascareta havia de ser obligatori per a la població general. A més, hi havia escassetat de subministrament i els preus eren molt superiors als d'abans de la pandèmia, cosa que va provocar l'ús de mascaretes reutilitzables fetes de tela o altres materials, comprades o fetes a casa. El maig del 2020 es va decretar l'obligatorietat a tot l'estat en interiors i exteriors.

Al novembre del 2020, el govern espanyol va limitar-ne el preu a 72 cèntims per les quirúrgiques, i va abaixar l'IVA del 21 al 4%. Més endavant, amb l'inici de la vacunació es va permetre que deixés de ser obligatòria en exteriors quan no hi havia aglomeracions, però la sisena onada a finals del 2021 la va tornar a imposar fins al febrer d'aquest 2022.