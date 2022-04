La Generalitat ha paralitzat les relacions amb el govern espanyol fins que investigui el 'Catalangate'. Ho ha anunciat aquest dimarts el president del Govern, Pere Aragonès, en una compareixença a Palau, posterior a la reunió extraordinària de l'executiu: "La confiança està danyada, i cal que l'Estat es mogui", ha declarat Aragonès, acompanyat pel vicepresident, Jordi Puigneró, i tot el Govern.

El president ha subratllat que "no es pot recuperar la normalitat de les relacions polítiques" amb Madrid, i ha admès que és "molt difícil que hi hagi les condicions per avançar" en la taula de diàleg. Aragonès ja ha demanat una conversa "cara a cara" amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per esclarir la responsabilitat de l'Estat amb l'espionatge.