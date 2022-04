El Departament de Salut ha declarat 91 ingressats més per covid-19 (962) i 3 crítics menys a l'UCI (37) respecte a l'últim balanç, divendres passat. S'han registrat 2.105 nous casos confirmats per PCR o TA i el global arriba a 2.445.902 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts és 27.030, que són 6 defuncions més notificades en els últims dies. L'Rt baixa 0,20, d'1,18 a 0,98, mentre que el risc de rebrot disminueix 49 punts, fins a 196. El 13,67% de les proves han donat positiu l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 227 a 219 i la de 7 dies, de 122 a 103. Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves diagnòstiques en les persones més vulnerables o els pacients greus.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que ara només es fan en casos de persones vulnerables o greus, en l'última setmana se n'han notificat 8.056, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.119. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 51,51 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 9 al 15 d'abril), s'han fet 38.924 PCR i 35.206 tests d'antígens, dels quals el 13,67% han donat positiu -cal tenir en compte que aquest balanç es fa després de dos dies festius i un cap de setmana, quan les visites als centres de salut solen baixar-. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 2.530.984 casos, dels quals 2.445.902 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, la xifra total és de 27.030 des de l'inici de la pandèmia, 6 més des del balanç de divendres. Entre el 9 i el 15 d'abril s'han declarat 28 morts; la setmana anterior, 40. En l'últim interval han estat ingressats a l'hospital 880 persones; la setmana del 2 al 8 d'abril n'hi havia 810. Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 57.650 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 122 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 61.193. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.922 persones, 3 més.